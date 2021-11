Controlli periodici sul ponte delle Marmore, 7 ore di chiusura della Rieti-Terni dalla galleria Valnerina

RIETI - Nell’ambito dei controlli periodici che Anas svolge sui ponti e i viadotti della rete stradale di competenza, nella giornata di domani, mercoledì 10 novembre, si svolgerà un’ispezione tecnica specialistica sul ponte “delle Marmore”, lungo la strada statale 79bis “Ternana” (direttrice Terni-Rieti).

Per consentire lo svolgimento delle attività, la strada sarà temporaneamente chiusa in direzione Terni dalle 9:30 alle 16:30. Il traffico sarà deviato sul vecchio tracciato con uscita obbligatoria in corrispondenza della rotatoria all’imbocco della galleria “Valnerina”.