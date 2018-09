© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Puntuale come ogni fine settembre, da giovedì 27 a domenica 30 si svolgerà all'Auditorium Varrone l'8° festival internazionale della chitarra. La manifestazione ospiterà artisti italiani e stranieri che daranno vita a concerti gratuiti proponendo vari stili legati alla chitarra, sia acustica che elettrica, e non solo. A inaugurare il festival giovedì alle 21 sarà il maestro Oscar Ghiglia, chitarrista classico di livello internazionale, nonché docente in vari conservatori in Italia e all'estero, già esibitosi in passato a Rieti. Molto stimolante poi la serata di venerdì, che darà spazio ad altri strumenti come il violoncello di Antonino Saladino, seguito dalla cantante Alessandra Salerno che si accompagna con l'autoharp, che ricorda vagamente l'arpa ma non lo è, impiegato nel folk sia europeo che statunitense, anche se lo stile di questa musicista abbraccia altri generi sia antichi che moderni. A chiudere la serata la chitarra elettrica di Osvaldo Lo Iacono, musicista che fonde blues, rock e jazz e che vanta una valida carriera sia da solista che da accompagnatore di vari artisti come Antonella Ruggiero o Amii Stewart. Sabato sera spazio al flamenco di Pedro Javier Gonzalez, musicista versatilissimo che ha avuto l'onore di suonare con artisti di grandissimo calibro e di altri generi come B.B. King, John Mclaughlin, Pat Metheny, Tommy Emmanuel e John Williams. Infine domenica pomeriggio dalle 18 sarà la volta anche di alcuni artisti reatini; inizierà Alfonso Brandi che eseguirà musiche dei grandi classici napoletani, seguito dalle esibizioni della flautista Giulia Pedone, della violoncellista Kinga Sadzinska, della cantante rinascimentale Francesca Proietti e del chitarrista Edoardo Blasetti.