di Lorenzo Bufalino

RIETI - Chigbolu fuori dalla finale dei 400 ai Campionati europei di atletica di Berlino.



La sessione pomeridiana dei campionati Europei di atletica leggera, in scena all'Olympiastadion a Berlino, ha visto la semifinale della reatina Maria Benedicta Chigbolu. L'atleta dell'Esercito si era qualificata in grande spolvero passando dalle batterie con uno dei migliori tempi corsi, grazie al personale stagionale portato a 51.76. La reatina allenata da Chiara Milardi ha corso nella seconda delle tre semifinali pescando per sua sfortuna l'ottava corsia, corsia di certo non favorevole nel giro di pista. Partita senza punti di riferimento, la Chigbolu si è vista affiancare dalle altre atlete a metà del primo rettilineo per poi provare a prendere la loro scia. Uscita bene dall'ultima curva ha cercato di rimontare con un buon rush finale, tardivo però per le posizioni che potevano portare alla finale. Finirà quinta con il tempo di 52.26 che di certo non la soddisfa. Ai microfoni Rai nel post gara la Chigbolu ha espresso tutte le sue speranze per la prossima gara, la staffetta 4x400 - " Ieri ho corso molto meglio. L'ottava corsia non mi ha impensierito più di tanto, ho cercato di correre senza pensare a nulla. Ho messo tutta me stessa e mi dispiace, ma quest'anno comunque mi sento molto più matura rispetto allo scorso Europeo. Avrei rivoluto correre di nuovo un personale ma va bene così. Ora darò tutto per la staffetta dove sappiamo di poter fare bene".

Giovedì 9 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:19



