Stanziati 350mila euro per la messa in sicurezza della chiesa di Vallecupola

RIETI - Un’ottima notizia arriva dalla studiosa Ileana Tozzi che si è occupata, dal 2017, della Chiesa della Madonna della Neve di Vallecupola (Rocca Sinibalda), assieme alla Biblioteca Angelo Di Mario. Per il progetto della messa in sicurezza sarebbe stato stanziato un importo di 350.000 euro. «Si tratta di un primo importante passo per la valorizzazione e il futuro restauro degli affreschi», dichiara Ileana Tozzi.

«Un ringraziamento particolare va al Vescovo Domenico Pompili, all’attuale Vescovo Vito Piccinonna, al Commissario e a tutti coloro che nel tempo ci hanno supportato in un cammino non facile, tra cui il Soprintendente Giuseppe Cassio e la restauratrice Micaela Amelio», dichiara Maria Grazia Di Mario, direttrice della Biblioteca Casa Museo Angelo Di Mario che, con l’artista Gianni Turina, sta anche organizzando una raccolta fondi specifica per il restauro del Volto Santo e delle Storie della Croce, prevedendo un coinvolgimento della popolazione e degli enti territoriali.

«Questa è la prova che le associazioni dal di fuori possono stimolare concretamente la crescita del territorio – Maria Grazia Di Mario – certo è stata una strada lunga, convegni, sopralluoghi, conferenze, ma come biblioteca siamo riusciti a far finanziare la chiesa e a salvarla».