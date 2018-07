RIETI - Domani, domenica 8 luglio, alle 10.30 nella Chiesa di San Rufo al Centro d’Italia, si terrà una solenne celebrazione eucaristica di ringraziamento, presieduta da Monsignor Giovanni Maceroni, in occasione del suo 80° compleanno.



Originario di Corvaro di Borgorose, Monsignor Maceroni fu ordinato sacerdote nel giugno 1966 dal Vescovo Nicola Cavanna e in oltre mezzo secolo di ministero è stato Parroco di Santa Maria Madre della Chiesa e della Madonna dell’Orto. Canonico teologo della Diocesi di Rieti e Rettore di San Rufo al Centro d’Italia, è direttore degli Archivi Unificati Diocesani che, sotto l’episcopato di Giuseppe Molinari, riordinò con il prezioso ausilio della dottoressa Anna Maria Tassi.



Grazie alla sua opera di storico - che iniziò con studi di interesse di storia medievale e del francescanesimo, per passare poi alla storia moderna e contemporanea - monsignor Maceroni si è affermato e fatto apprezzare in tutta Italia, soprattutto attraverso la divulgazione e la conoscenza delle vicende della Chiesa di Rieti e dell’intero territorio provinciale.



Numerosi e di grande qualità scientifica i diversi Convegni storici organizzati negli ultimi quarant’anni, in grado di coinvolgere i più illustri storici contemporanei, mentre gli altrettanti, copiosi volumi a sua firma (da quello del 1978 L’antipapa Niccolò V, all’ultimo Le Parrocchie nel territorio del Comune di Borgorose nel 1574) o anche scritti a quattro mani, hanno permesso di attraversare oltre sei secoli di storia, giungendo oggi a una visione pressoché completa dell’evoluzione della società civile e di quella religiosa reatina nel tempo, nelle sue vicende e nei tanti personaggi che hanno caratterizzato il quotidiano divenire.



Insieme alla compianta dottoressa Anna Maria Tassi, monsignor Giovanni Maceroni è stato il protagonista dell’intero iter storico-documentale che ha fatto scoprire la ricchezza della figura dello Scalabriniano Massimo Rinaldi, da lui definito “la gemma del clero reatino” di ogni tempo e “vescovo centrale della chiesa reatina”: prova mirabile di tutto ciò, i due volumi della ponderosa “positio” inerente al processo di canonizzazione del Rinaldi, proclamata Venerabile nel 2005 da Benedetto XVI, accompagnati da volumi e studi storici finalizzati alla conoscenza del santo Vescovo di Rieti e del suo tempo.



Per tutti questi meriti, è stato anche apprezzato Consultore storico presso la Congregazione delle Cause dei Santi.



Giornalista pubblicista, monsignor Giovanni Maceroni ha fondato nel 1993 (e attualmente ne è il direttore) il periodico “Padre, Maestro e Pastore”, strumento divulgativo nato a sostegno della causa di canonizzazione del Venerabile Massimo Rinaldi, ed è Presidente dell’omonimo Istituto Storico, motore organizzativo di tutti gli eventi e della intera convegnistica di riferimento. Infine, importante anche l’alto contributo da lui recato alla informazione culturale locale, grazie alle tante rubriche curate su riviste specializzate e sulle principali emittenti radio-televisive della nostra provincia.

Sabato 7 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:43



