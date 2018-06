di Lorenzo Bufalino

RIETI - Sono passati pochi giorni dalla chiusura dei campionati Italiani allievi di Rieti, e il direttore tecnico delle nazionali giovanili Stefano Baldini ha diramato le convocazioni per l’importante manifestazione di luglio. Baldini, campione olimpico ad Atene nella maratona e da qualche anno direttore dei tecnici federali per le attività giovanili, è stato presente nella tre giorni di Rieti e dopo aversi confrontato con i suoi colleghi ha convocato 48 atleti per gli Europei under 18 di Gyor in Ungheria dal 5 all’8 luglio. Naturalmente tra i 48 atleti c’è anche Chiara Gherardi che ha voglia di rifarsi dopo la medaglia di argento conquistata nei 200 metri ai campionati in casa dove puntava all’oro e alla sua migliore prestazione Italiana. La velocista romana della Studentesca sarà una delle punte della seleziona azzurra grazie anche al suo miglior tempo nelle liste provvisorie tra le under 18 in Europa. Con il tempo corso al Golden Gala di 23.62 la Gherardi punterà alla finale e poi chissà anche alla lotta per il podio. La Gherardi sarà schierata anche nella staffetta.

Giovedì 21 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:34



