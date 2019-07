RIETI - Parte al meglio l’Europeo under 20 di Boras in Svezia per Chiara Gherardi. Nelle batterie dei 200 l’atleta dalla Studentesca Milardi si qualifica per la semifinale di domani mattina (ore 10.40) col tempo di 24.01 nonostante il notevole vento contrario (-2.1). Con lei l’altra azzurra Dalia Kaddari (23.83/+0.2). L’obiettivo minimo per la velocista della Garbatella è la finale, con il suo 23.45 è attualmente quarta nelle graduatorie continentali preceduta solamente dalla britannica Amy Hunt (22.42), la russa Miller (23.20) e l’altra inglese Aliu (23.44). © RIPRODUZIONE RISERVATA