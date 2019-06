RIETI - Vola Chiara Gherardi nella finale dei 200 metri Juniores. La romana della Studentesca Milardi, rispetta le aspettative della vigilia e diventa campionessa italiana fermando il cronometro a 23.45. Dietro di lei Elisabette Vandi delle Fiamme Oro Padova (24.20) e Giorgia Bellinazzi dell’ Atletica Brugnera Pn Friulitagli (24,22). La 17enne della Garbatella si migliora con il tempo di 23.45 (+0.6), dieci centesimi meglio del 23.55 ottenuto in Coppa Campioni due settimane fa a Castellon. È la seconda under 20 di sempre.



«È un buon punto di partenza - ha dichiarato a fine gara la velocista rossoblù - C'è molto da lavorare e nonostante il caldo sono soddisfatta. Ieri sono riuscita a gestirmi, oggi l'intenzione era quella di partire subito forte ed è andata bene. L'obiettivo è mantenere la preparazione soprattutto in vista di Boras, voglio migliorare».