Enogastronomia, il consigliere Alessio Angelucci ad Amatrice insieme allo chef Peppe di Napoli

Domenica 31 Ottobre 2021, 13:08

RIETI - Lo chef Peppe di Napoli, star dei social e ambasciatore del gusto napoletano, sarà ospite domani del Consigliere Alessio Angelucci, che lo guiderà tra le bellezze della Città e presso Amatrice, per assaporare il nostro piatto tipico: l'amatriciana. «L'invito nasce dal desiderio di far scoprire Rieti a quante più persone possibili per dare alla nostra terra la speranza di riscatto, che può e deve passare anche dalle sue potenzialità enogastronomiche», si legge nella nota di Angelucci.