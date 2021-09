Cgil, tutto pronto per l'inaugurazione della rinnovata sede a Magliano Sabina

Venerdì 17 Settembre 2021, 17:59

RIETI - Lunedì 20 settembre alle 17 in via Roma 30 a Magliano Sabina e, alla presenza del Sindaco Falcetta e degli Onorevoli Melilli e Refrigeri, la Cgil di Rieti Roma Est Valle Dell’Aniene inaugura una rinnovata sede a servizio del territorio sabino.

«Da sempre la Cgil di Rieti Roma Eva, riserva la giusta attenzione ai comuni più svantaggiati del territorio, offrendo assistenza e servizi di prossimità, a lavoratori e cittadini. In questa rinnovata sede, più centrale ed efficiente della precedente saremo presenti con la necessaria assiduità sia con servizi di assistenza come patronato Inca e Caf, sia, in collaborazione con le categorie della confederazione, per assistere i lavoratori nel loro vivere quotidiano il posto di lavoro».

«Si tratta di un impegno importante per la nostra struttura, che va nella direzione di non abbandonare a se stesse, per quanto in nostro potere, quelle realtà del territorio che rappresentano un valore culturale oltre che economico e che rischiano di rimanere ai margini di uno sviluppo possibile ma non certo, e che necessitano di maggiore attenzione da parte di tutte le istituzioni; questa sede rappresenta, in un certo senso, il nostro contributo di Pnrr in termini di impegno che guarda alla salvaguardia dei borghi della Provincia e più in generale del Lazio, molto ci aspettiamo dai finanziamenti da quel fondamentale strumento di programmazione che è il Pnrr e la nostra presenza capillare sul territorio, rappresentata anche da queste piccole sedi, potrà fare da collante con il sistema di progettazione che dovrebbe portare progetti significativi in termini di sviluppo sulla nostra Provincia».