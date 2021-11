Rieti, possibile da oggi scaricare certificati anagrafici on-line: ecco quali sono

RIETI - L’assessore all’innovazione tecnologica del Comune di Rieti, Emiliana Guadagnoli, comunica che da oggi, lunedì 15 novembre, i cittadini potranno scaricare i certificati anagrafici on-line in maniera autonoma e gratuita, senza cioè doversi recare agli sportelli degli uffici anagrafe e senza pagare alcuna imposta di bollo. Al servizio si accede tramite il portale Anpr (Anagrafe della popolazione residente) www.anagrafenazionale.interno.it con la propria identità digitale - Spid, Carta di Identità Elettronica (Cie) e Carta Nazionale dei Servizi (Cns) - e consente la consultazione, l’eventuale richiesta di rettifica dei dati registrati, la visione dell’anteprima dei certificati per la verifica della correttezza dei dati e la possibilità scaricare i documenti in formato pdf o riceverli via mail.

Questi i 14 certificati che potranno essere scaricati dal pc o dallo smartphone, anche in modalità multilingua e in forma contestuale (più certificazioni in un solo documento):

Anagrafico di nascita

Anagrafico di matrimonio

di Cittadinanza

di Esistenza in vita

di Residenza

di Residenza AIRE

di Stato civile

di Stato di famiglia

di Stato di famiglia e di stato civile

di Residenza in convivenza

di Stato di famiglia AIRE

di Stato di famiglia con rapporti di parentela

di Stato Libero

Anagrafico di Unione Civile

di Contratto di Convivenza

Oltre ai certificati personali, sarà possibile richiedere quelli degli altri membri della propria famiglia anagrafica. Maggiori informazioni sul sito del Ministero dell’Interno al seguente link: https://www.interno.gov.it/it/notizie/anpr-certificati-anagrafici-online-e-gratuiti-i-cittadini