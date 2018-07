di Alessandra Lancia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RIETI - Un anno dopo la sconfitta-beffa di Rieti e in piena tormenta fascio-grillo-leghista, il centrosinistra prova a rialzare la testa e a riprendersi l’attenzione dell’opinione pubblica e chissà, magari anche i consensi. «Dopo un anno di amministrazione Cicchetti credo che molti di quelli che votarono a destra si siano pentiti. C’è imbarazzo se non addirittura fastidio per tutto quello che avevano promesso in campagna elettorale e poi non hanno mantenuto – dice Simone Petrangeli, che negli ultimi...