RIETI - A sei giorni dalla chiusura della finestra invernale del calciomercato il Rieti prova a piazzare gli ultimi colpi da mettere a disposizione di Ezio Capuano. Mancano all'appello un difensore, un centrocampista ed un attaccante, come confessato dallo stesso tecnico. Nella seduta di questa mattina al Gudini si è visto un volto nuovo, il centrocampista classe 1991 Antonio Grillo, svincolato dal Pro Vercelli ed ex Salernitana. Potrebbe essere lui il nome giusto per la mediana, mentre nel pomeriggio potrebbe arrivare l'ufficializzazione di Scardala. Per la difesa, nelle ultime ore, sembra spuntato anche il nome di Fabrizio Danese, classe 1995, in uscita dall'Arezzo ma cercato anche dal Bisceglie. Non ci sono ancora novità invece per quanto riguarda l'attacco, anche se qualche trattativa potrebbe intensificarsi nelle prossime ore. © RIPRODUZIONE RISERVATA