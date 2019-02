RIETI - Rieti in deflazione, una città sempre più povera e vuota. Questo il grido di allarme lanciato da numerosi commercianti del centro storico di Rieti in una lettera indirizzata al Sindaco, sottoscritta e protocollata ieri in Comune. Il tema è la preoccupazione per il futuro delle proprie aziende.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, MERCOLEDI' 27 FEBBRAIO © RIPRODUZIONE RISERVATA