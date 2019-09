RIETI - Quasi a metà di via Pennina, per decenni è stato il porto sicuro di generazioni di studenti a caccia delle ultime novità scolastiche, per gli amanti della lettura la sicurezza di trovare le pubblicazioni più gettonate del momento insieme spesso a chicche di collane del passato e per gli autori reatini una vetrina fidata dove ottenere spazio.



Tra poco più di un mese, a fine ottobre, però, la carto-libreria “L’Artistica” solleverà la serranda per l’ultima volta dopo che, per trentasette anni, i coniugi Bellini, Maurizio e Lucia, hanno amorevolmente servito chi della cultura ha fatto una delle sponde essenziali nella vita.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE

DI RIETI DE IL MESSAGGERO IN EDICOLA

IOGGI, VENERDI' 13 SETTEMBRE