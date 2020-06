Rieti, dopo 100 giorni riapre il centro Simonetta Rigliani

RIETI - Lettera aperta da parte della Cooperativa C.A.S.A.L.I. G.HA e delle operatrici del centro socio assistenziale Simonetta Rigliani per la riapertura.

La lettera

C'è ancora speranza...

Dopo oltre 100 giorni causa Covid, oggi 22 giugno riaprono finalmente le porte del Centro Socio Assistenziale Simonetta Rigliani.

Un lungo periodo che ha racchiuso in noi tante emozioni: paura, dolore, disagi, instabilità, ma soprattutto incomprensione per gli utenti che si sono ritrovati a vivere un vero e proprio blackout.

Durante la sospensione si è rivelato fondamentale l'utilizzo del telefono che ci ha permesso di mantenere intatto il nostro canale di comunicazione fatto principalmente di fiducia e stabilità.

Le famiglie come sempre preziose per la loro capacità di gestire l'ennesima criticità.

Decreto dopo decreto siamo arrivati a quando la Regione Lazio ha emanato le linee guida per la riapertura dei servizi essenziali.

L'equipe della Cooperativa sociale C.A.S.A.L.I.G.HA. si è adoperata per la riconversione del progetto affinchè venissero rispettate tutte le indicazioni per lavorare in sicurezza. Il tutto portato sotto la lente della ASL per ottenere il nulla osta. Da qui per la prima volta abbiamo visto le forze di tutti concentrarsi per un unico obiettivo: "far ripartire un servizio essenziale". Poi ...la notizia ufficiale.

E' doveroso da parte della Cooperativa Sociale C.A.S.A.L.I.G.HA, ma soprattutto di noi operatrici ringraziare a gran voce: il Direttore del Consorzio Sociale RI/1 Marco Matteocci, il Presidente dell'Assemblea sei Sinsaci Alberto Micant, i componenti del CDA del Consorzio Sociale RI/1 Giovanna Palomba e Stefano Micheli, il Sindaco di Rieti Antonio Cicchetti, UGL Rieti Segretario Provinciale Pietro Santarelli, Segretario Provinciale Matilde Cianca, Dirigente Provinciale Guido Petrucci, il Direttore Generale della Asl di Rieti Marinella D'Innocenzo, infine il Sindaco di Greccio Emiliano Fabi, dove a sede la struttura, che non ha mai smesso di mantenere l'attenzione al servizio nel pieno rispetto della tutela e della privacy degli ospiti.



