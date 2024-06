Centro inclusivo estivo della Fondazione, call alle associazioni del settore

RIETI - Con l’estate torna il Centro estivo inclusivo della Fondazione Varrone per ragazzi e persone con disabilità di Rieti e dintorni, realizzato in collaborazione con l’Asd Atletica Sport Terapia Rieti, Loco Motiva Onlus, Onlus Mani di Forbice e Asd Fortitudo Rieti.



Dopo la positiva esperienza dello scorso anno l’intenzione è quella di ampliare la platea delle associazioni coinvolte, così da garantire nuove e diverse attività di animazione al Centro e da stimolare le tante realtà del territorio che si occupano di disabilità a fare rete nel comune impegno di garantire ai propri associati occasioni di socialità e divertimento anche nel periodo estivo.



Il titolo del progetto di quest’anno è Divertiamoci insieme, è rivolto a persone con disabilità dai 15 anni in su e si articolerà nel periodo che va dal 17 giugno al 30 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12,30 con una scuola cittadina come “campo base” e con molteplici attività – in prima battuta sportive – offerte agli iscritti, fino ad esaurimento posti.



Enti del Terzo Settore, organizzazioni di volontariato, associazioni sportive dilettantistiche, associazioni di promozione sociale, onlus che volessero partecipare al progetto – i cui costi di funzionamento sono a totale carico della Fondazione Varrone – possono manifestare il proprio interesse inviando quanto prima una mail all’indirizzo centroinclusivorieti@libero.it.