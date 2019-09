© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI – Il 30 settembre e il 7 ottobre, dalle 15:30 alle 18:30, a Cantalice, il Centro Federale Territoriale di Rieti - Cantalice organizza un open day per presentarsi alle società della provincia, ai loro staff tecnici e dirigenziali, ai loro allievi e allieve classe 2007 e alle loro famiglie. L’appuntamento è al Campo Sportivo Comunale di via Andrea Costa e alla scuola materna adiacente ad esso.Il programma prevede lo svolgimento di due ore di attività in campo per bambini e bambine del 2007 e un incontro di presentazione, rivolto a genitori, dirigenti, tecnici e allievi, in cui interverranno il Responsabile Organizzativo, Francesco Spognardi, il Responsabile Tecnico, Alex Taribello, e la dottoressa dell’Area Psicologica, Martina Di Marco. Calciatori e calciatrici dovranno disporre del kit personale di gioco, di parastinchi, di una copia del certificato d’idoneità sportiva (certificato d’idoneità all’attività agonistica per chi abbia raggiunto il dodicesimo anno d’età), di un paio di scarpe ginniche e di un paio di scarpini.«L’obiettivo dell’open day – spiegano i promotori dell’evento – è far vivere a giovani calciatori e calciatrici delle società il clima che si respira all’interno di un Centro Federale Territoriale e le relative modalità di coinvolgimento, nonché quello di informare correttamente gli adulti in merito alle diverse attività del progetto, sia per quanto riguarda la parte tecnica in campo sia quella formativa e informativa in aula».