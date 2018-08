RIETI - Una palestra granita di gente ha accolto lo spettacolo finale dei bambini del centro estivo di «Villa Franceschini». L'attività era rivolta a bimbi e ragazzi dai 3 ai 14 anni e si è svolta dai primi di giugno e terminerà i prossimi primi giorni di settembre.



Nel corso di questi mesi i bimbi che hanno frequentato il centro si sono cimentati, come ogni anno, in attività di canto, gioco e spettacolo, ma anche in in discipline bizzarre come l'arte del fai da te, del giardinaggio, della cucina..... Con risultati davvero entusiasmanti sia per gli stessi che per gli organizzatori. E se delle attività la testimonianza è stata visiva, con la realizzazione di un video, in cui ogni bimbo è stato immortalato nell'espressione più originale, il meglio i ragazzi lo hanno dato venerdì sera sul posto, esibendosi per circa due ore in canti e balli, sulle colonne sonore dell'estate 2018,sapientemente preparati dalle ragazze dell'animazione.



Un vero spettacolo, quindi, emozionante e coinvolgente, intramezzato dall'esibizione delle bravissime allieve della scuola di ginnastica ritmica «Feronia» di Rieti che per l'Intero anno si allenano nella palestra di Contigliano. Tra canti, balli e soprattutto sorrisi, è andato in onda lo spettacolo di fine centro estivo 2018 di Villa Franceschini.

Sabato 25 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:59



© RIPRODUZIONE RISERVATA