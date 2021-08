Country Camp gratuito a cavallo, a Torricella in Sabina torna il centro estivo per i ragazzi dai 12 ai 19 anni

Sabato 14 Agosto 2021, 13:04

RIETI - Per il secondo anno consecutivo l’“ASD Indyland” di Torricella in Sabina riparte con il centro estivo dedicato alle attività a cavallo e divertimento all’aria aperta. Il Country Camp è rivolto ai ragazzi tra i 12 e i 19 anni che potranno godere della socializzazione con i pari in un ambiente naturale e suggestivo. La partecipazione è gratuita grazie al contributo della Regione Lazio che ha premiato il progetto nell’ambito del bando “Outdoor Education”.

Fino al 10 settembre, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14 lezioni e attività a cavallo di un istruttore federale, giochi e passeggiate nel bosco, fattoria didattica in collaborazione con la “Società agricola arl Valeria”. Il pranzo è incluso.

Un’esperienza di avvicinamento al mondo dei cavalli, con lezioni di equitazione tenute da un tecnico federale, le operazioni quotidiane per imparare a prendersi cura della salute e del benessere del cavallo, ma anche passeggiate nel bosco per raggiungere la vicina fattoria con attività ludico-educative.

A tenere le lezioni Valentina D’Addario, tecnico federale di II livello con competenze in preparazione atletica del cavaliere, mascalcia, tecnica equestre e conduzione. La collaborazione con animatori, aziende agricole sabine e operatori del settore rende ricco e vario il programma di settimana in settimana.

L’ASD INDYLAND è affiliata all’Ente di promozione sportiva ASI Sport Equestri, riconosciuto dal CONI, e ha sede presso via della Pantane a Torricella in Sabina.

Tutte le attività saranno svolte nel rispetto delle norme di sicurezza Covid. Verrà misurata la temperatura all’ingresso e tutti, ragazzi compresi, dovranno indossare la mascherina quando non potrà essere garantita la distanza di sicurezza. Sarà messo a disposizione un gel idroalcolico per l’igiene delle mani e verrà predisposta un’area di sicurezza oltre la quale gli accompagnatori non potranno andare.

Contatti

Per info e prenotazioni chiamare Valentina al 339 750 1702.

Per saperne di più visitare la pagina Facebook https://www.facebook.com/ASDIndyland

“ASD Indyland”.