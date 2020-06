RIETI - L’assessore ai Servizi Sociali, Giovanna Palomba, con l’intenzione di ripetere l’esperienza progettuale degli anni precedenti, al fine di conoscere in via preliminare l’eventuale disponibilità delle Associazioni operanti nel settore, invita le stesse a manifestare il proprio interesse ad aderire al progetto di inclusione per bambini e ragazzi diversamente abili presso i centri estivi. E’ possibile comunicare la disponibilità dell’associazione inviando una mail all’indirizzo protocollo@pec.comune.rieti.it, entro e non oltre il 10 giugno 2020.

