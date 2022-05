Orvinio festeggia un altro centenario: gli auguri dell'Amministrazione comunale ad Amedeo Fabriani

RIETI - «L’amministrazione Comunale di Orvinio porge i suoi più fervidi auguri al concittadino Amedeo Fabriani per il raggiungimento dei suoi meravigliosi 100 anni. Nato il 20 maggio 1922, due figli, due nipoti, una sorella e tanti parenti e amici. Ad attenderci il figlio Luigi, la nuora Daniela, i nipoti Alice e Lorenzo e la nipote Maria Antonietta. Per l’occasione il Vice Sindaco, Luca Cervelli e la Consigliera Roberta De Sanctis, hanno omaggiato il Signor Amedeo con una targa celebrativa per festeggiare l’evento e portare i saluti di tutta la nostra comunità».