RIETI - Scontro tra una vettura - una Alfa Roneo station wagon - e una motocicletta di grossa cilindrata sulla via Tancia, all'atezza del Macelletto, non distante dallo svincolo per l'imbocco della Rieti-Terni. L'incidente è avvenuto intorno alle 15 e 30.



Sul posto si sono portati i vigili del fuoco e una ambulanza del 118 che ha soccorso il centauro finito in terra. Ancora da accertare le cause dell'impatto, così come le condizioni del motociclista. I rielievi dell'incidente sono da parte della Polizia Municipale.



SEGUONO AGGIORNAMENTI

Sabato 26 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:19



