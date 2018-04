RIETI - Presentazione del 51° Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese.

Presso la Sala Convegni di Palazzo Dosi, venerdì 20 aprile 2018 alle ore 17:30, il Segretario Generale del Censis, ing. Giorgio De Rita, presenterà il 51° Rapporto sulla situazione sociale del paese 2017.

L’evento, organizzato dall’Interact Club Rieti, è patrocinato dal Rotary Club Rieti e dalla Camera di Commercio di Rieti.

"Il 51° Rapporto Censis - spiega una nota - interpreta i più significativi fenomeni socio-economici del Paese nell’attuale fase congiunturale. Dopo le Considerazioni generali introduttive, focalizzate sulla chiusura di un lungo ciclo di sviluppo senza espansione economica e sulla necessità di far leva sul binomio tecnologia-territorio, la seconda parte del Rapporto affronta i temi di maggiore interesse emersi nel corso dell'anno 2017, con l'obiettivo di ricomporre un immaginario collettivo che sprigioni forza propulsiva e non lasci prevalere nel corpo sociale il rancore e la nostalgia. Da ultimo vengono prospettate le analisi per settori: formazione, lavoro e rappresentanza, welfare e sanità, territorio e reti, soggetti e processi economici, media e comunicazione, sicurezza e cittadinanza.

L’iniziativa, nelle intenzioni e nella preparazione, si rivolge particolarmente ai giovani: alcuni gruppi di studenti, in seguito ad approfondita analisi dei vari capitoli del Rapporto, proporranno quesiti sul tema al relatore in coda al suo intervento.

Il programma prevede, prima della presentazione da parte dell’ing. De Rita, una breve introduzione a cura della prof.ssa Stefania Santarelli, dirigente scolastica dell’Istituto di Istruzione M. T. Varrone e del Liceo Scientifico C. Jucci di Rieti, cui seguiranno i saluti dell’ing. Gianluca Giovannelli, Presidente del Rotary Club Rieti, e delle autorità".

