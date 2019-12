RIETI - Censimento permanente della popolazione 2019: si avvicina la scadenza.



Il Comune di Rieti ricorda la scadenza, in avvicinamento, del censimento per le famiglie interessate. "Si ricorda che è in corso il censimento permanente della popolazione 2019 - spiega una nota del Comune. - Le famiglie possono compilare il questionario in forma autonoma fino al 13 dicembre, oppure attendere il passaggio del rilevatore fino al 20 dicembre o, ancora, possono contattare i numeri telefonici 0746287250 – 0746287296 – 0746287258.

Considerando che dal 13 dicembre le famiglie non potranno più rispondere autonomamente, si sollecita la popolazione interessata a provvedere al più presto. Si ricorda che rispondere al censimento è obbligatorio e che, in caso di rifiuto, l’Istat applicherà un’ammenda".

