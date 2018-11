RIETI - Censimento della popolazione e delle abitazioni al via in 22 comuni del reatino, capoluogo compreso. Ma è cambiato tutto rispetto alle campagne di una volta, con l’Istat che ogni dieci anni ingaggiava un esercito di rilevatori che battevano paese per paese, casa per casa. Il nuovo censimento sarà un «censimento in progress», che da qui al 2021 interesserà ogni anno un campione di circa 1,4 milioni di famiglie (per un totale di 3,5 milioni di persone) residenti in 2.852 comuni.



