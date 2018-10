© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Un nutrito numero di naturalisti, biologi ed appassionati ha preso parte al censimento del cervo al bramito, che si è tenuto lo scorso venerdì (28 settembre) nelle aree di Rascino e Corvaro.Un’esperienza positivissima per i partecipanti, che hanno vissuto due giornate a stretto contatto con la natura, organizzando diverse pattuglie per ascoltare il caratteristico verso, usato dal cervo maschio per allontanare altri esemplari dalle femmine della sua zona.La stima dei cervi brami tanti, nell‘area di Rascino - Borgorose va dalle 34 alle 40 unità, stando ai riscontri dei diversi gruppi di censitori, che dopo la nottata passata sull’altopiano di Rascino, si sono regalati una passeggiata in altura per scoprire, con l’aiuto degli esperti, i diversi segreti del bosco e dei suoi abitanti.«Il censimento del cervo è un’attività che, insieme ad altre, contribuisce alla comprensione dei rapporti tra prede e predatori – spiegano gli organizzatori – Ed è utile a prevenire il danneggiamento del soprasuolo e delle produzioni agricole».Un’iniziativa che ne anticipa un’altra simile riguardante il lupo, altro affascinante animale a cui verrà dedicato un incontro di carattere tecnico-scientifico e culturale verso la seconda metà di ottobre.Gli organizzatori ringraziano tutti i partecipanti al censimento, gli sponsor e l’agriturismo “Antiche Terre” di Rascino.