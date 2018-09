© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il territorio reatino è da sempre noto per la sua natura rigogliosa e per la ricchezza di flora e di fauna, che spesso necessita di controllo e salvaguardia. È proprio da questa necessità che anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con il censimento del cervo al bramito, che si svolgerà venerdì 28 settembre, nelle aree di Rascino e Corvaro. Un’occasione per conoscere meglio un animale affascinante e le sue abitudini, anche grazie agli interventi di esperti del settore. Alle due zone interessate corrispondono due squadre di censitori, con più di 40 partecipanti, tra studiosi, appassionati ed addetti ai lavori.«Un’attività che rientra in un più vasto piano di monitoraggio faunistico condotto a livello provinciale, che interessa, tra gli altri, il capriolo, il cinghiale, il lupo – spiegano gli organizzatori del censimento – Il cervo in particolare è una specie che, a densità elevate, può danneggiare il soprassuolo forestale ed i campi coltivati. Necessita quindi di un attento monitoraggio e di un intervento nei casi in cui ci sia bisogno di controllo numerico e prelievo selettivo».Un’iniziativa resa possibile anche dal contributo di diversi enti locali come la Facoltà di Scienze della Montagna, l’Osservatorio Faunistico UNITUS, la Sabina Universitas, la Pro Loco di Fiamignano, l’Associazione Produttori Lenticchia di Rascino e L’Istituto Tecnico Agrario di Rieti, che garantiranno i pasti realizzato con prodotti locali.