RIETI - Si svolgerà quest'anno, il 17 ottobre, presso il ristorante “Il Passeggero” di Greccio, la tradizionale cena ecumenica della Delegazione di Rieti dell'Accademia Italiana della Cucina.La cena ecumenica non è soltanto oggetto del menu dell'incontro conviviale ma rappresenta un vivace momento di arricchimento culturale.In questa occasione infatti Roberto Lorenzetti, direttore dell'Archivio di Stato di Rieti, Ospite della Delegazione, terrà una interessante relazione dal titolo "Nazareno Strampelli, il mago del grano".Il delegato di Rieti, Francesco Maria Palomba, spiega che questa è l'occasione per riunire idealmente e fattivamente tutte le Delegazioni del mondo, attorno ad un'unica tavola per celebrare ecumenicamente il tema dell'anno, che per quest'anno sarà “La pasta fresca, ripiena e gli gnocchi”. Ogni Delegazione interpreterà il tema in funzione della diversità delle tradizioni e della cultura del proprio territorio.La conviviale sarà preceduta dalla uscita in edicola del volume riportato nella foto, che ha per titolo lo stesso tema dell'anno.