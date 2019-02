Ultimo aggiornamento: 10:48

RIETI - Nell'ambito del programma della manifestazione Rieti senza barriere, il Rotary Club di Rieti, da sempre partner della manifestazione, quest'anno ha voluto rendersi promotore di un evento particolare organizzando una cena di raccolta fondi in collaborazione con la Delegazione di Rieti dell’Accademia Italiana della Cucina per il giorno 14 marzo, alle ore 20,30. La cena al buio, oltre a volere sensibilizzare verso la disabilità visiva, cercando di fare vivere ai partecipanti la condizione del non vedente, sarà anche l'occasione per stimolare con forte intensità emotiva gli altri quattro sensi: gusto, olfatto, tatto ed udito.La cena, servita da personale ipo e non vedente, grazie alla collaborazione della Sezione di Rieti della Unione Italiana Ciechi, si propone anche la finalità di raccolta fondi in favore delle attività internazionali della Fondazione Rotary e, a livello locale, in favore di Special Olympics e Porta Sociale. Il presidente del Club, Francesco Maria Palomba, ringrazia Anna Fratini, Direttrice dell'Istituto Alberghiero di Amatrice per la sensibilità dimostrata nell'ospitare questa manifestazione e la Sezione di Rieti della Unione Italiana Ciechi ed invita chi volesse partecipare a segnalare la propria adesione ai seguenti recapiti: 335.361105 e rotaryrieti@gmail.com. La quota di partecipazione è fissata in euro 35,00.