RIETI - Il Comune di Rieti informa che sono stati rinvenuti alcuni oggetti, in particolare smartphone e una somma di denaro, attualmente in custodia negli uffici dell’Economato presso il comando di polizia locale in via Foresta 2. Il denaro consegnato è custodito presso una banca.



Di seguito l’elenco dei beni rinvenuti e consegnati tra maggio e giugno:

n° rif. 1485 – I-Phone modello A1586 – grigio;

n° rif. 1486 - Huawei modello Pra - lx1- nero;

n° rif. 1487 - Huawei modello Was - lx1 – argento;

n° rif. 1488 – I-Phone modello A1778, bianco con cover verde;

n° rif. 1489 - somma di denaro;

n° rif. 1490 - due anelli presumibilmente in oro bianco.



I proprietari possono contattare gli uffici al numero 0746-287413. Si coglie l’occasione per ricordare che nell’albo pretorio on-line del sito del Comune di Rieti vengono periodicamente pubblicati gli elenchi degli oggetti rinvenuti e consegnati all’amministrazione comunale così come prevede la norma e il regolamento in materia.

Mercoled├Č 27 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:16



