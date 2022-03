Npc corsara, Ceccarelli loda i suoi: «Grande serietà da parte di tutti. Ora blindare il quarto posto»

RIETI - «Era la risposta che volevo. I ragazzi hanno dimostrato grande serietà»: sono solo lodi quelle che arrivano a fine gara da Garbriele Ceccarelli. La sua squadra ha letteralmente dominato a Civitanova, imponendosi con 31 punti di scarto (47-78) sui padroni di casa in una partita che era nata sotto una pessima stella per un virus intestinale che aveva falcidiato la squadra.

«Senza Papa e con Testa venuto solo per dare una mano - ha detto il tecnico - dovevamo considerare anche i problemi di Tiberti e Timperi. C’è stata una risposta seria di tutti quelli che sono andati dentro, che hanno dato il massimo. Bene così, siamo tornati a vincere in trasferta e per di più con un bel risultato. Avevo chiesto ai senior di fare una partita di sostanza, perché Civitanova nelle ultime uscite aveva dimostrato di essere presente e di voler lottare fino alla fine per la salvezza. A chi me lo chiede dico che oggi Civitanova non ha perso perché è andata male, ma perché noi abbiamo spinto sull’acceleratore come non avevamo fatto nelle ultime trasferte».

Tornando ai problemi di formazione, il coach ha dovuto inventare il quintetto con un inedito Eugenio Cortese in campo alla palla a due. «Vista l'assenza di Papa - dice Ceccarelli - ho chiesto a Eugenio di andare in campo e replicare quelle che sono le sue caratteristiche. Ha fatto un po’ di falli all’inizio, perché magari è abituato ad entrare con più tranquillità, in quei momenti in cui può anche fare qualche fallo di più. Al secondo giro dentro in campo ha fatto meglio. Bene è andato anche Frizzarin e poi sugli scudi c'è Saladini che ha fatto una bella prova in attacco».

Ora il tecnico spera di mettersi alle spalle i problemi fisici della squadra e pensa già alle prossime partite. «La testa è già a domenica prossima - conclude Ceccarelli - quando sfideremo Ancona per poter mettere una seria ipoteca sui primi 4 posti. Adesso abbiamo 7 partite davanti e ognuna di queste ci offrirà un obiettivo diverso. Dopo Ancona ci sarà Ozzano per la rivincita della sfida dell'andata, poi Jesi per consolidarci e Rimini magari per giocarci un secondo posto. E' un vero e proprio calendario dell'avvento che dovremo affrontare nel modo migliore».