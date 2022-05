Ceccarelli e il ko Npc in gara 1 con Agrigento: «Buono il primo quarto, poi troppi errori e ci siamo innervositi»

RIETI - «Nei primi 10’ siamo andati anche meglio di quello che siamo, segnando tanto e trovando buoni tiri, ma va detto che anche in difesa quei 18 punti subiti erano troppi. Dal 13’ non abbiamo più segnato, ci siamo innervositi e la ciliegina sulla torta è stata quella tripla a fil di sirena che ci ha mandato a -4 al riposo". Gabriele Ceccarelli riassume così ascesa e crollo della sua Kienergia Npc Rieti in gara 1 di semifinale play off ad Agrigento. I reatini incassano l'1-0 perdendo 78-63, con un secondo tempo in cui sono stati travolti dagli avversari. «Loro non hanno sbagliato niente in attacco, punito ogni scelta difensiva e tutti i nostri errori. Al di là del -20 di alcuni momenti, abbiamo fatto tanti errori già quando eravamo sul -12. Volevamo chiudere l’area, ma loro hanno trovato canestri importanti da 3 punti. Sul risultato finale pesano i 23 punti subiti nel terzo quarto: non possiamo subirne così tanti in trasferta, perché dall’altra parte del campo non abbiamo modo di recuperarli. Grandi meriti a loro in attacco, ma noi dobbiamo essere meglio di così».

Impossibile non notare le prove negative di alcuni giocatori, a partire da un Michele Antelli fuori fase, che ha segnato 1 solo punto a 1' dalla fine: troppo poco per il play titolare che dovrebbe guidare la squadra. Ceccarelli non parla dei singoli, ma commenta: «Per vincere contro la migliore squadra del girone D abbiamo bisogno di una partita totale, in cui tutti fanno al meglio la loro parte. E anche così potrebbe non essere sufficiente contro un avversario tanto forte, che rispetto all'uscita in Coppa Italia ha aggiunto un giocatore come Ambrosin. Ripeto: per competere dobbiamo riuscire a giocare tutti, senza lasciare indietro nessuno». Fra meno di 48 ore le squadre saranno di nuovo in campo e Ceccarelli vuole invertire subito la rotta. «Il bello dei play off - conclude il coach - è che si può perdere di 1 o di 15, ma poi si torna in campo subito e si azzera tutto. Ora rivedremo gara 1 e per capire come migliorare in vista di gara 2. Non è solo aspetto tecnico, ma anche mentale: da -4 non possiamo finire al -20 così, senza senso e senza fare qualcosa. Dobbiamo farci forza e riuscire a capire che in semifinale play off, in trasferta, non si possono prendere certi parziali. A metà tempo eravamo a contatto, poi ci siamo fatti travolgere, loro hanno alzato l’intensità e noi siamo stati a guardare. Ora resettiamo tutto e guardiamo avanti».