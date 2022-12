Npc ko, Ceccarelli: «Orgoglioso, ritrovati in attacco. Percentuali pazzesche per batterci». Ma il coach resta sulla graticola

RIETI - «Grande orgoglio per questa squadra che ci sta provando in tutti i modi, con le buone e con le cattive. Non è un bel momento, ma ne usciremo tutti insieme. Ne sono convinto». E' un Gabriele Ceccarelli orgoglioso quello che parla nel dopo il 93-83 con cui si è chiusa Urania-Npc. Il risultato finale è amarissimo e, nonostante l'aria di contestazione che si comincia a respirare già attraverso i social soprattutto nei suoi confronti, il tecnico resta fiducioso. «Una sconfitta amara - dice il coach - perché ci siamo ritrovati a livello offensivo. Abbiamo mosso la palla, ci siamo cercati. Abbiamo segnato 83 punti pur tirando col 28% da tre punti. Secondo me oggi solo una grandissima Urania, con percentuali pazzesche poteva batterci». I milanesi hanno tirato con quasi il 50% da 3, chiudendo con un 15/31.