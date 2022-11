Npc, Ceccarelli prova a guardare oltre la sconfitta: «Dispiace perdere di 15 punti, non li meritavamo»

RIETI - «Mi dispiace molto per questi 15 punti di passivo. Non li meritavamo». Coach Gabriele Ceccarelli fa subito i complimenti a Casale Monferrato per la vittoria, ma poi commenta così l'83-68 al termine della sfida persa in Piemonte. «Complimenti a Casale - ribadisce il tecnico - ha fatto la partita che voleva fare. Mi dispiace per chi non ha visto la partita, per chi non la vedrà, per chi leggerà solo i parziali e il punteggio. Mi dispiace molto che ci siano 15 punti di differenza stasera, perché non li meritavamo per come abbiamo fatto la partita, per come l’abbiamo interpretata, per come siamo tornati 2 volte sotto gli allunghi di Casale e per come abbiamo saputo limitare un Redivo che nei primi 2 quarti ci ha fatto male, ma che poi che poi siamo riusciti a contenere».

Nella sua analisi Ceccarelli ripercorre anche quei minuti finali che sono costati la partita alla Kienergia Rieti. «Eravamo -4 su una palla vagante - spiega il tecnico - che Ellis ha messo sulla mani di Martinoni. Lui ha segnato e fatto +6, quando potevamo far partire il contropiede per il potenziale -2. Poi bbiamo sbagliato tante cose noi». Sulla quarta sconfitta di fila pesa molto l'ennesimo infortunio che ha privato la Npc del play titolare: Ruben Zugno si è dovuto fermare per una botta all'anca. «Siamo in un momento in cui la sfortuna ci perseguita - ha detto Ceccarelli - e noi dobbiamo restare uniti. Se ci riusciremo, questo ci fortificherà perché arriveremo a fine stagione dopo aver combattuto e superato momenti difficili. Questo campionato si giocherà ad aprile, lo dico da inizio stagione. Certo, non siamo contenti di perdere di 15 punti, però anche stasera la squadra ha dimostrato che lotta e prova a unirsi, andando oltre le difficoltà per le assenze. Un grazie ai nostri tifosi che erano qui e che ci hanno supportato anche oggi. Noi ci siamo. Non guardiamo la classifica adesso. So che è difficile non guardarla, ma questi momenti di sabbie mobili che stiamo attraversando ci aiuteranno ad essere più forti ad aprile».