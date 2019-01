Ultimo aggiornamento: 11:08

RIETI - A Cava ha lasciato il segno, più di ogni altro allenatore. Tre stagioni splendide, arrivato nell’estate del 2004 vede sfumare, nella sua prima annata, il sogno C1 nella finale playoff persa contro il Gela; poi la vittoria della Supercoppa in C2 e del campionato, con tanto di promozione in C1 che arriva nel 2005/2006. E, ancora, la semifinale playoff per la serie B persa contro il Foggia nel 2006/2007.È la storia di Salvatore Campilongo, uno di quelli che conosce molto bene i campani.«Conosco molto bene Giacomo Modica, un allenatore che gioca un calcio spregiudicato. Un 4-3-3 zemaniano, con molte sovrapposizioni e tagli. È una squadra giovane che corre molto, ha puntato su molti giocatori provenienti dalla serie D, troppi. Manca però qualcuno di esperienza e i più giovani non hanno giocato tantissimo. Comunque la rosa è valida».«A me piace molto Rosafio, un esterno d’attacco molto valido che nell’uno contro uno ti uccide; è un mancino che gioca a destra e quando rientra sul suo piede preferito è molto pericoloso. Anche Sciamanna è da tenere sott’occhio. E poi c’è De Rosa che a Cava è una leggenda».«Onestamente è una di quelle squadre che quest’anno non ho ancora visto giocare, ne approfitterò lunedì per osservarli nella sfida con la Cavese. Comunque, vedendo qualche spezzone, l’attaccante Gondo mi ha fatto davvero una bella impressione».«Conosco bene il mister, abbiamo fatto insieme il corso a Coverciano e dormivano nella stessa camera. Andavamo a Firenze con la mia macchina, lo passavo a prendere e parlavano sempre di calcio. È un bravo allenatore che può dare organizzazione, le sue squadre prendono pochi gol. Però non ha la bacchetta magica, entrare in corsa non è mai facile e quando si cambiano molti giocatori è dura, tra l’altro alcuni erano fermi e a corto di condizione. Comunque la mia teoria è che i giocatori fanno l’allenatore e non viceversa, con dei calciatori mediocri ti puoi inventare ben poco. Non ci sono allenatori fenomeni e anche Ezio non è uno scienziato. Il fatto è che i risultati contano e per ora hanno perso due partite su due».«Per quello che mi ricordo io, Mourinho non ci si è ‘cagato’ di pezzo - ride -, a differenza di Ancelotti sempre molto disponibile».«Per me il mercato di gennaio è fasullo, le squadre si fanno l’estate ed è sempre difficile fare innesti in corsa. Però è pur vero che i laziali non potevano fare altrimenti visto che molti giocatori se ne sono andati».«Il livello è molto basso in tutti e tre i gironi, il valore dei giocatori è sceso molto. Anche il girone C non è difficile, con due-tre squadre già spacciate è tutto più semplice. Per questo arrivare ai playoff non è di certo impossibile e sia Rieti che Cavese hanno il dovere di provarci».