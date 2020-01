Gentili colleghi, vi comunico che l'associazione Porta d'Arce, in accordo con il Comune di Rieti, in considerazione delle previsioni meteo avverse per il prossimo weekend, ha deciso di rinviare il "battesimo della Sella" e il corso dei "Cavalli infiocchettati" - in programma rispettivamente sabato 25 e domenica 26 gennaio - al fine settimana successivo, quindi sabato 1 e domenica 2 febbraio. © RIPRODUZIONE RISERVATA