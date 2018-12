© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Vince sul campo e vince anche fuori dal campo. Non si ferma più il presidente Giuseppe Cattani che, oltre a godersi i successi sportivi della sua Zeus "incassa" anche la scommessa di Natale. "Dovevo perdere 10 chili entro il giorno della Vigilia e ci sono riuscito": l'annuncio arriva con voce squillante poco dopo le 12. La bilancia non mente e al momento della "pesa" sul display appare il responso: 95,4 chili. "Ero partito da oltre 106 - dice Cattani - quando mi ha sfidato il nostro vice presidente Gianni Orlandi. All'inizio del campionato mi ha detto che secondo lui non ce l'avrei fatta a perdere almeno 10 chili per Natale. Mi sono messo a lavorare e ho chiesto aiuto ad uno dei nostri sponsor, Natura House, con i responsabili che mi hanno seguito in questo percorso". Una sfida durissima, come ha ammesso lo stesso Cattani, che ha cominciato a fare attività fisica continua con lunghe passeggiate e allenamenti anche in bicicletta, oltre ad una ferrea dieta. L'appuntamento era fissato per questa mattina nel negozio dello sponsor on zona Borgo. "La bilancia non tradisce e ho vinto - ha detto Cattani - e mi godo il successo. C'era una bella cifra in palio e la farò dare in beneficenza. Il mio premio? Per ora un bel cornetto con la cioccolata".