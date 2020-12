Cattani: «Così non va». Probabile faccia a faccia prima dell'allenamento. Rossi: «Mancata energia nella ripresa»

RIETI - «Non mi riesco più a divertire e così non va. Stasera bastava davvero pochissimo per vincere, ma è andata davvero molto male e preferisco non parlare». Giuseppe Cattani chiude così la trasferta della sua Kienergia a Chieti. Il presidente lascia il palasport abruzzese subito dopo la sirena finale e imbocca la strada per Rieti. Nessun confronto con i suoi a caldo, ma sembra che già domani pomeriggio, domenica 20 dicembre, sia in programma un faccia a faccia al PalaSojourner: domenica, infatti, era già in calendario una seduta in vista della prossima trasferta di Ferrara di mercoledì e, vista la quarta sconfitta di fila, serve chiarirsi subito. Tagli o cambi in vista? Difficile dirlo, ma non si può certo escludere vista la situazione complessiva.

A parlare dopo il ko a Chieti è stato il coach Alessandro Rossi, che ha commentato: «Dispiace tantissimo per come è andata e sono il primo mortificato per questa serie di sconfitte. Si tratta di una esperienza nuova per me, per la società e per tutti noi, perché mai a Rieti ci era capitato in questi 3 anni una striscia negativa così lunga. Dispiace per i tifosi che ci seguono con passione da casa. Non aiuta essere in un momento difficile in termini di risultati e sia io sia la squadra ci interrogheremo sulla situazione già da domani». Il tecnico è poi passato ad analizzare la gara di stasera, nella quale i padroni di casa hanno perso il «faro» Alessandro Piazza dopo pochi secondi di gioco, ma hanno comunque trovato le risorse per superare Rieti con un grande secondo tempo.

«E’ stata la partita che ci aspettavamo – spiega Rossi - una vera battaglia, una partita sporca e non bella. Abbiamo avuto un discreto controllo della gara nella prima parte, ma nel secondo tempo ci è mancato qualcosa in termini di energia. Chieti è stata brava a piazzare un importante parziale all’inizio dell’ultimo quarto, un 10-0 che ci ha fatto malissimo. Non siamo riusciti più a rientrare come avevamo fatto nel terzo quarto. In alcuni momenti abbiamo condotto la partita, ma alla lunga è venuta fuori la qualità di Williams nel gestire la partita ed è stato bravo a trascinare i suoi nei momenti decisivi. Ora potremo parlare di percentuali al tiro, perché finire con 4/26 da 3 è pesante ma, in questo momento, noi dobbiamo avere la forza di vedere oltre, compattarci e fare qualcosa per uscire fuori da questa situazione. I risultati condizionano molto la testa e la serenità e dispiace ancor di più perché avevamo preparato bene la gara».

