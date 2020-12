Kienergia ko, Cattani furioso: «Non posso accettare di perdere per un arbitro che vuole fare il protagonista»

RIETI - Il Cattani furioso. E’ quello che sbotta a fine gara contro la terna arbitrale, urlando tutta la sua rabbia per la sconfitta della sua Kienergia arrivata nel finale contro Forlì.

«Non ci sto a perdere per colpa di chi ha voluto fare il protagonista. E non è la prima volta che lo stesso arbitro ha questo atteggiamento a Rieti»: il patron della Npc si scaglia contro Caforio, giacchetta grigia che ha fischiato un antisportivo a De Laurentiis a pochi secondi dalla fine. Fallo che, di fatto, è costato la sconfitta.

«Ero soddisfatto di come stavamo giocando – dice Cattani – e alla fine del primo tempo avevo detto che avrei accettato qualunque risultato. Ad un certo punto ero convinto che l’avremmo portata a casa. Avevamo di fronte una grande squadra, eppure eravamo arrivati alla fine punto a punto. Avrei accettato serenamente qualunque risultato, ma così non ci sto. Ce la siamo giocata fino alla fine, poi abbiamo subito le scelte di un arbitro che ha deciso di fare il protagonista. Dispiace perdere così». Lo sfogo dura a lungo e, alla fine, il presidente ritrova la calma quando ormai è passato un po’ di tempo dalla fine della gara, con la mente che va anche ai drammi personali dei suoi giocatori.

«Un abbraccio va a Dalton Pepper – dice il presidente – che ha perso il padre nelle ore scorse e che è andato comunque in campo. Siamo vicini anche a Taylor che ha perso un caro zio».

Molto teso anche il coach Alessandro Rossi che, però, preferisce non parlare dell’arbitraggio e si concentra sulla prova dei suoi, con un pensiero particolare a Pepper e Taylor per i lutti familiari. «Innanzitutto ringrazio i ragazzi che sono andati in campo in una condizione emotiva complicata – dice il coach - ci hanno dato il massimo apporto in campo. Nel primo tempo abbiamo concesso un po’ troppo, in particolare nella fase centrale del secondo quarto, quando i lunghi avevano problemi di falli. Da lì è partita un po’ la nostra rincorsa. Al netto degli ultimi 2’ quando ci siamo inceppati, è stata una partita combattuta che poteva andare in un senso o nell’altro. Sappiamo che è un brutto momento: incassare 3 sconfitte consecutive a Rieti non mi era mai successo. Siamo in difficoltà di risultati, ma abbiamo fatto una buona partita. Abbiamo costruito buoni tiri e gioco da fuori area, sfruttando gli spazi che si creavano in conseguenza del gioco di Taylor in area. Peccato aver perso. C’è un enorme rammarico come poche volte mi è capitato».

