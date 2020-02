RIETI - Deluso ma non scoraggiato. Giuseppe Cattani incassa il pesante ko della sua Zeus Rieti a Biella con un secco: «Male, male, male». Sono queste le prime parole del presidente che aggiunge: «E’ stata la nostra peggior prestazione stagionale, ma ora dobbiamo resettare tutto e guardare avanti. Mercoledì abbiamo un’importante gara infrasettimanale, arriva una Scafati arrabbiata per la sconfitta interna con l’Eurobasket. Un risultato che dimostra come nessuna squadra abbia mollato».



Sui social si scatena la caccia al colpevole, con molti che puntano il dito su coach Alessandro Rossi e altri che se la prendono con vari giocatori. Il presidente taglia le polemiche: «Quando si prendono 30 punti è inutile prendersela con qualcuno. Dobbiamo solo vedere quello che abbiamo fatto stasera e rovesciarlo al contrario per fare bene e recuperare già mercoledì. E’ ancora lunga». © RIPRODUZIONE RISERVATA