RIETI - «Vogliamo dedicare questa vittoria al “compare Franco” (Ciani, ndr), il nostro dirigente che in settimana ha avuto un malore e che aspettiamo di nuovo al palazzo». Prima di qualunque analisi sulla partita, il presidente Giuseppe Cattani apre così i commenti del post Capo d’Orlando.



Poi aggiunge: «Era l’avvio che volevo. Abbiamo aperto bene il poker di partite più importante dell’anno. Ora guardiamo avanti, pensiamo alle prossime sfide e pensiamo a consolidare il prima possibile la categoria».

Grazie alla vittoria contro i siciliani, Rieti ha messo 8 punti di distacco con la zona play out e ora si proietta alla gara con Latina e al doppio confronto con le ultime della classe, Bergamo e Capo d’Orlando. Il patron è stato soddisfatto anche dell’avvio di Anthony Raffa: «Il suo ingresso è stato più che sufficiente: con 3 soli allenamenti ha messo la personalità che ci serve per andare avanti in campionato. Aspettiamo il rientro di Pastore, rotazione importantissima. Ci teneva a giocare a Latina, ma non ce la farà».

I saluti a Franco Ciani, fatti dal direttore sportivo Gianluca Martini, hanno aperto anche la conferenza stampa del dopo gara. Poi il coach Alessandro Rossi ha commentato: «E’ stata la partita che mi aspettavo, estremamente fisica e molto dura a livello di contatti. Le due squadre si sono colpite sportivamente, è stata una gara tirata e poi noi siamo stati bravi a creare le condizioni per gestire negli ultimi minuti. Abbiamo avuto una grande disciplina difensiva e la nostra difesa ha condizionato la difesa degli altri. In qualche momento loro potevano avere la possibilità di accorciare, ma noi abbiamo retto, pur concedendo un po’ troppi rimbalzi in difesa. Raramente ci siamo smembrati, nonostante l’inserimento di un nuovo giocatore. Ora ci dobbiamo ricaricare perché abbiamo due partite ravvicinate: speriamo di trovare convinzione anche fuori casa, magari con qualche tifoso al seguito».

Anche il coach si è detto soddisfatto dell’esordio di Raffa, spiegando: «E’ presto per esprimere giudizi. Conosco il giocatore per la sua carriera, sappiamo che si accende in gara e crea opportunità per sé stesso e per gli altri. Ha fatto anche un grande sforzo difensivo, perché ne abbiamo bisogno».

Ora Rieti avrà 48 ore per preparare l’infrasettimanale a Latina che si giocherà mercoledì alle 20.





