RIETI - «Una bellissima vittoria che vale doppio. Un successo importante che dedichiamo a Pastore: ci teneva ad esserci, ma ha dovuto soffrire a bordo campo». Il presidente Giuseppe Cattani è al settimo cielo per il successo dei suoi contro Latina. La Zeus ha ritrovato la vittoria lontano da casa dopo oltre 2 mesi.«Ci portiamo sul 2-0 con un’avversaria diretta – dice il patron – e questo conta molto. Siamo stati perfetti per tre quarti, poi nel finale abbiamo commesso qualche errore pesante che ha riaperto la gara. Coi può stare, va bene così. Bella davvero, ma ora pensiamo a domenica. Concentratissimi per una gara importante».In terra pontina sono arrivati oltre 100 reatini che Cattani ha ringraziato: «Tifo bellissimo, i nostri si sono sentiti sempre in modo sportivo ed educato. Come piace a noi. E’ stata una spinta per la squadra, che ha avuto in Raffa un innesto importante. Ci ha dato quella sfrontatezza e quella tranquillità che forse ci mancava». Rieti domenica se la vedrà con Bergamo in casa e poi con l’Eurobasket a Cisterna di Latina. «Chiudiamo questo ciclo e vediamo dove siamo: a quel punto potremo capire i nostri veri obiettivi».