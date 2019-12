© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - «La vittoria che serviva per scacciare i cattivi pensieri». E’ la sintesi che arriva dal presidente Giuseppe Cattani alla fine della gara con Casale Monferrato. Un trionfo di squadra, certificato da un tabellino in cui sono entrati praticamente tutti i giocatori, soprattutto quelli chiamati al riscatto dopo le brutte prove siciliane.«Bravi tutti – dice Cattani con soddisfazione – a partire dal capitano Giovanni Vildera che ha lottato come un leone. Mi piacciono i giocatori che hanno questo atteggiamento e stasera è stato comune. Un plauso al nostro staff per come ha saputo preparare una partita difficilissima. Abbiamo fatto un grande regalo ai nostri tifosi, ora guardiamo avanti».Cattani parla sempre di salvezza da conquistare il prima possibile, poi per il resto si vedrà Rieti chiude il girone di andata con 7 vittorie e 6 sconfitte, bottino ottimo per la media play off. Soddisfatto anche il coach Rossi che, in sala stampa, ha commentato così la gara: «E’ stata una partita in equilibrio per 30’, i primi 30 che mi sono piaciuti molti. Abbiamo prodotto bene in attacco e fatto bene in difesa, ma loro sono stati bravi a far canestri anche difficili. Non sapevo come la partita si sarebbe sviluppata, ma siamo stati bravi a sfruttare il loro momento di incertezza capitalizzando in attacco, cosa che non sempre ci riesce. In tutti i quarti abbiamo prodotti punti e soluzioni che erano nelle nostre idee. Sono contento per i giocatori, dopo 2 settimane ci siamo allenati con buon ritmo e questo ha fatto bene a tutti con una prestazione globale positiva. Analizzando le ultime settimane, va detto che a volte ci facciamo prendere dai momenti, ci esaltiamo per poco e deprimiamo per poco. Molti di questi ragazzi sono alle prime esperienze con certe situazioni ed è evidente che ci siano stati alti e bassi, ma c’è da dire che da punto di vista dell’atteggiamento questa è una squadra che si impegna sempre, ma a volte non ci riesce tutto. Oggi però tutti meritano grandi elogi».