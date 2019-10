© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - «L’immagine della partita è quella difesa finale di Filoni che ha costretto Pepper a fare fallo». E’ questa la cartolina che il presidente della Zeus, Giuseppe Cattani, spedisce dal PalaSojourner dopo la vittoria dei suoi contro Latina. «Faccio i complimenti a tutti – dice il presidente – ma vedere un 2001 difendere così nell’azione finale, contro il giocatore più pericoloso, costringendolo a far passi è un esempio per tutti. E’ questo lo spirito che voglio vedere in campo».Il patron ritrova la tranquillità dopo la rabbia della sconfitta a Capo d’Orlando, anche se nella sfida con Latina non sono mancati i patemi. «Sono molto soddisfatto della reazione dei ragazzi – dice – ma mi dispiace aver rimesso Latina in partita. Dopo un primo quarto spettacolare, abbiamo avuto un calo forse fisiologico. Certe amnesie, però, in casa si nascondono, ma fuori ti fanno perdere le partite. Su questo dobbiamo migliorare tutti, anche perché in questi campionati, con classifiche così corte, le differenze canestri contano». Grande soddisfazione per il rientro di Stefanelli, buon viatico per le prossime gare. «Sono contento di averlo visto per alcuni minuti in campo – conclude Cattani – ed è importante per le prossime partite. Ora andiamo a giocarci la partita di Bergamo con serenità e poi avremo due partite in casa importanti».