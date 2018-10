RIETI - L’ultimo saluto ha rispecchiato lo stile di una vita vissuta all’insegna della sobrietà e della concretezza del fare. Una cerimonia religiosa che si è tenuta ieri mattina al cimitero comunale, alla quale hanno partecipato i familiari più stretti, per dire addio al professor Paolo Cati Giovannelli, storico primario oculista dell’ospedale dal 1954 al 1991, scomparso a 96 anni per le conseguenze di una caduta che l’aveva costretto al de Lellis, obbligandolo a interrompere l’attività che aveva proseguito anche dopo il pensionamento nello studio di famiglia di San Rufo.



