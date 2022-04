La Sabina piange la morte di Catherine Spaak: aveva la seconda casa a Collevecchio

RIETI - «Collevecchio è triste oggi per la perdita di una grande attrice ed interprete della cultura italiana, che ci ha onorato per lunghi anni della sua presenza discreta ed elegante. Per molti collevecchiani era semplicemente Caterina».

Con questo post sulla pagina social istituzionale del Comune, l’amministrazione comunale di Collevecchio ha condiviso il dolore per la scomparsa di Catherine Spaak, attrice e conduttrice, morta ieri a 77 anni dopo una lunga malattia. Era nata in Belgio ma aveva conosciuto la fama in Italia a partire dagli anni ‘60 con film e programmi televisivi.

A Collevecchio aveva la sua seconda casa nel cuore della Sabina terra della quale si era innamorata e dove veniva spesso. Aveva aperto anche una attività, una Casa vacanza ed era stata candidata alle amministrative nella lista dell'allora sindaco Enzo Rossi alcuni anni or sono. Conosciuta da tutti in paese, viene ricordata come una donna elegante e discreta sempre sorridente e gentile.

«Davvero grande il vuoto che lascia – il commento del sindaco Federico Vittori peraltro anche vicino di casa della Spaak- avevo un rapporto personale meraviglioso, amici di famiglia e il dispiacere nell’apprendere della sua scomparsa è stato immenso».