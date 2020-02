© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Sabato prossimo allo Scopigno, va in scena Rieti-Catanzaro: iniziativa per i giovani tifosi."Il Football Club Rieti - spiega una nota - comunica che, in occasione della gara interna contro il Catanzaro di sabato 8 febbraio, ore 15, sarà istituita la “baby giornata amaranto celeste. Il Club aprirà le porte a tutti gli studenti delle scuole elementari, medie e superiori.L’iniziativa “baby giornata amaranto celeste” è rivolta a tutti i ragazzi e le ragazze fino al diciannovesimo anno di età che avranno la possibilità di accedere allo stadio gratuitamente per supportare la nostra squadra.Gli eventuali accompagnatori dei ragazzi avranno, invece, a disposizione un biglietto ridotto del costo di 5 euro acquistabile presso l’agenzia di viaggi “Fortitudo” ( via Aniene 3c, zona piazza Tevere) o al botteghino dello stadio “Manlio Scopigno” il giorno della gara. Nei prossimi giorni i nostri calciatori faranno visita alle scuole per consegnare personalmente gli inviti alla gara.I ticket d’invito saranno disponibili anche presso le seguenti attività commerciali:Gran caffè La LiraMariani SportAgenzia viaggi “Fortitudo”Tabaccheria la tartarugaI ragazzi dovranno presentarsi al cancello d’ingresso “settore D” minuti di ticket d’invito e documento d’identità. Per gli accompagnatori sarà necessario munirsi di biglietto d’ingresso ridotto. L’iniziativa è estesa anche al personale docente e non docente delle scuole".