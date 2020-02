STAGIONE A UN BIVIO

Rieti

Catanzaro

Arbitro

PROGRAMMA GARE, XXV GIORNATA

Sabato 8 febbraio ore 15

Domenica 9 febbraio ore 15

Ore 17,30

Lunedì 10 febbraio ore 20,45

CLASSIFICA

RIETI - Tanto il Rieti, quanto il Catanzaro, si presentano alla sfida di campionato in programma domani alle 15 allo "Scopigno" (arbitro Tremolada di Monza) forti di una mini-striscia di risultati utili consecutivi fatta di una vittoria e un pari per gli amarantoceleste, di due successi per i calabresi.Il Rieti arriva all'appuntamento di domani con qualche defezione di troppo, specialmente a centrocampo dove mancheranno in un colpo solo gli squalificati Zampa, Morrone e Mirko Esposito e l'infortunato Kalombo, mentre il Catanzaro l'unico dubbio ce l'ha sulle condizioni fisiche dell'ex viterbese Celiento, alle prese con un problema alla schiena. Ma Beni, nella rifinitura svolta questa mattina, venerdì 7 febbraio, al "Gudini", ha lasciato intendere la volontà di non stravolgere l'assetto tattico di partenza (3-5-2) ma adottare solo qualche accorgimento a gara in corsa a seconda delle posizioni dei due esterni d'attacco, vale a dire Kanoute e Tulli - quest'ultimo autore di una doppietta domenica contro la Viterbese - e cioè abbassare, all'occorrenza, uno tra Zanchi e Tiraferri sulla linea di difesa.Lo scorso anno, questa sfida, premiò la tenacia di un Rieti che dopo aver annullato Fishnaller e Kanoute, riuscì a farla franca grazie ad un colpo di testa di capitan Gigli a metà della ripresa. Era il 17 marzo, quell'1-0 spianò la strada verso la salvezza che da lì a un mese esatto divenne aritmetica, mentre per Auteri (tecnico del Catanzaro) lo "Scopigno" resta ancora un tabù da sfatare avendo collezionato un pari quando era alla guida del Benevento ed affrontò la Lupa Roma (1-1) e un ko, quello dello scorso anno appunto.E come preannunciato durante la settimana, domani lo "Scopigno" sarà teatro dell'iniziativa denominata "baby giornata amarantoceleste", organizzata dalla società in collaborazione con tutte le scuole primarie, secondarie e superiori della provincia. Di fatto, sono stati distribuiti dei tagliandi nelle varie classi che consentiranno ai ragazzi e alle ragazze fino a 19 anni, di entrare gratuitamente allo stadio: per gli accompagnatori dei più piccoli, il costo del biglietto è di soli 5 euro, da acquistare direttamente al botteghino o nelle prevendite riportate sul coupon.(3-4-1-2): Merelli; Celli, Aquilanti, Granata; Tiraferri, Tirelli, Serena, Zanchi; De Paoli; Russo, De Sarlo. All. Beni.(3-4-3): Bleve; Celiento (Riggio), Atanasov, Martinelli; Casoli, Corapi, De Risio, Contessa; Kanoute, Di Piazza, Tulli. All. Auteri.: Tremolada di Monza (Testi di Livorno e Lencioni di Lucca).Rieti-CatanzaroCasertana-BiscegliePicerno-ViboneseRende-PaganeseSicula Leonzio-PotenzaCavese-CataniaMonopoli-BariVirtus Francavilla-AvellinoViterbese-TeramoTernana-RegginaReggina 56Bari 50Ternana 48Monopoli 47Potenza 45Catanzaro 38Teramo 37Catania 33Viterbese e Cavese 32Virtus Francavilla e Paganese 30Casertana e Avellino 29Vibonese 28Picerno 25Bisceglie 18Rende 15Sicula Leonzio 13Rieti 12