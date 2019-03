IL PRIMO TEMPO

IL PREPARTITA

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Rieti:

Catanzaro

Arbitro

RIETI - Il Rieti torna davanti ai propri tifosi sfidando il Catanzaro.14'- Prova a rispondere il Catanzaro sugli sviluppi di un corner. Cross teso in mezzo bloccato comodamente da Marcone.10'- Allontanati proteste due membri della panchina del Rieti. Si tratta del collaboratore tecnico De Simone e del preparatore dei portieri Maggiani5'- Prima chance per il Rieti che ha iniziato bene questa gara. Inserimento di Brumat a destra. L'esterno calcia in porta e trova la risposta in corner di Furlan1'- Iniziata la gara allo Scopigno di Rieti. Rieti in maglia amaranto con croce celeste, Catanzaro in completo bianco con numeri e finiture in rosso. Primo pallone toccato dagli ospiti.Obiettivo riscattare il ko di Potenza e tornare a muovere la classifica. Di fronte però c'è il Catanzaro di Auteri, che vuole conservare il quarto posto e provare l'aggancio in classifica al Catania. Capuano rinuncia a Maistro, e si gioca la coppia Tommasone-Gondo davanti. A centrocampo torna titolare Xavi, in difesa Gigli, Mattia e Delli Carri davanti a Marcone.Marcone, Delli Carri, Gigli, Mattia, Zanchi, Carpani, Marchi, Xavi, Brumat, Tommasone, Gondo. All. Capuano: Furlan, Maita, Celiento, D'Ursi, Iuliano, Statella, Favalli, Riggio, Signorini, Kanoute, Fischnaller. All. Auteri: De Angeli di Abbiategrasso (Maninetti- Tinello)